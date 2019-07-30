أزمة إبراهيم غالب والنصر تنتهي

المواطن - محمد سمعه

انتهت الأزمة بين نادي النصر ونجمه السابق إبراهيم غالب، وذلك بعدما انضم الأخير لتدريبات فريقه الجديد الفيصلي في معسكر الإعداد للموسم الجديد بـ سلوفينيا.

وانتقل اللاعب إبراهيم غالب لـ صفوف نادي الفيصلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كصفقة انتقال حر من صفوف نادي النصر بعد نهاية موسم 2018-2019.

وجرى اتفاقٌ بين إبراهيم غالب وإدارة النصر، يقضي بتنازل إبراهيم غالب عن مستحقاته للعالمي قبل انضمامه لتدريبات الفيصلي، لكن لاعب النصر السابق تراجع عن هذا القرار ليُطالب أصفر العاصمة بمستحقاته المتبقية.

على الفور قرر نادي النصر، عدم السماح لإبراهيم غالب بالمشاركة في تدريبات الفيصلي، حتى نهاية عقده بصورة رسمية مع العالمي

وكان عقد إبراهيم غالب مع نادي النصر، انتهى رسميًا أمس الاثنين الموافق التاسع والعشرين من يوليو حيث قرر النصر عدم السماح للاعبه السابق بالانضمام لتدريبات الفيصلي حتى نهاية عقده مع أصفر العاصمة بشكل رسمي.

ويذكر أن الفيصلي، تعاقد مع إبراهيم غالب لمدة موسم رياضي واحد في شهر يونيو الماضي.