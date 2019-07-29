أزمة بين الأهلي وباولو دياز

المواطن - محمد سمعه

نشبت أزمة في الفترة الأخيرة، بين النادي الأهلي ولاعب وسطه التشيلي باولو دياز، بسبب إصرار الأخير على مغادرة الراقي.

ويُذكر أنه كان من المفترض عودة باولو دياز لتدريبات الأهلي اليوم الاثنين ولكنه لم يعد.

وتُشير تقارير أرجنتينية إلى نية اللاعب الانتقال لنادي ريفر بليت الأرجنتيني وعدم العودة لـ الأهلي مجددًا.

وشارك باولو دياز مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي تُوج بها المنتخب البرازيلي.

ويُذكر أن الأهلي رفض التفريط في باولو دياز، حيث قرر مجلس الإدارة مسبقًا، الإبقاء عليه مع ثلاثة لاعبين آخرين في صفوف الراقي.

وعاد النادي الأهلي إلى تدريباته، تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الهلال في السادس من أغسطس المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.