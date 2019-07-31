أزمة جديدة تُهدد النصر

المواطن - محمد سمعه

يحاول نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، التخلص من أزمة مستحقات الحارس عبدالله العنزي حارس مرمى النصر سابقًا.

ويتدرب عبدالله العنزي بشكل انفرادي بعد استغناء نادي النصر، لكنه يرفض الاعتراف بالمخالصة المالية بسبب رغبته في الحصول على مستحقاته كاملة من قبل إدارة العالمي.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن عبدالله العنزي لا يرغب في الجلوس مع إدارة صفوان السويكت، لتسوية أزمة مستحقاته المتأخرة، حيث يريد حارس النصر السابق الحصول على أكثر من 15 مليون ريال لفك الارتباط مع النصر بصورة رسمية.

ويعود تراكم المستحقات منذ عهد إدارة الأمير فيصل بن تركي الرئيس الأسبق لنادي النصر.

جدير بالذكر أن مشكلة الحارس عبدالله العنزي، هي ثاني مشكلة تهدد استعدادات النصر للموسم الجديد، بعد أزمة عدم سداد باقي مستحقات صفقتي سلطان الغنام وحمد آل منصور لـ نادي الفيصلي.

تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

وسيحاول عبد الرحمن الحلافي المشرف على الفريق النصراوي حل أزمة مستحقات عبدالله العنزي خلال الفترة المقبلة.