أسطورة الريال ينتقد زيدان بسبب بيل

المواطن - مروة نبيل

انتقد أسطورة ريال مدريد الإسباني، خورخي فالدانو، موقف مدرب المرينغي، الفرنسي زين الدين زيدان من لاعب الفريق الويلزي غاريث بيل.

وقال مدرب ريال مدريد السابق: “لا أفهم أن لاعباً في النادي يمكنه أن يُقرر أن يلعب أم لا، وزيدان فاجأني بصراحته بشأن بيل، وفاجأني أكثر عندما قال إن بيل رفض اللعب ضد بايرن ميونخ”.

وأضاف فالدانو خلال تصريحاته لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “لا يمكن أن ننسى ما فعله بيل خلال الست سنوات الماضية، مثل أهدافه في النهائيات”.

وتابع أسطورة الريال: “هناك حاجة إلى لاعب خط وسط، وزيدان مُصمم على ضم بوجبا، وهو لديه قدرات وشخصية، ومهم حين يحتاجه الفريق لتقديم رد فعل”.

واختتم فالدانو تصريحاته الإذاعية قائلًا: “مارسيلو؟ يبدو مختلفا، لا أدري هل بسبب زيدان أم ميندي أو هو نفسه.. هو في حالة بدنية جيدة والباقي يعتمد على كفاءته، ولديه الكثير”.