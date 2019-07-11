أسطورة برشلونة يصدم الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي الهلال مؤخرًا رغبته الشديدة في ضم اللاعبين يوسف البلايلي وبغداد بونجاح لاعبي المنتخب الجزائري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب نادي الهلال في تدعيم صفوفه الهجومية بالتعاقد مع بغداد بونجاح لاعب السد القطري ويوسف البلايلي لاعب نادي الترجي التونسي.

قرار تشافي يصدم الهلال

وأوضحت تقارير إعلامية أن اللاعب الإسباني تشافي هيرنانديز نجم نادي برشلونة الإسباني السابق ومدرب نادي السد، سيرفض رحيل اللاعب بغداد بونجاح عن صفوف السد، كما أن السد يُسابق الزمن للتعاقد مع البلايلي بشكل رسمي ليزامل بونجاح في الفريق القطري.

وكان تشافي اشترط على إدارة نادي السد عندما تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي، ضرورة الحفاظ على بغداد بونجاح وعدم التفريط فيه، بالإضافة لسرعة التحرك والتعاقد مع البلايلي.

ويقدم البلايلي أداءً أكثر من رائع مع اللاعب بغداد بونجاح في بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث يواجه منتخب الجزائر حاليًا نظيره كوت ديفوار في دور الثمانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وفي حال تأهل منتخب الجزائر إلى دور الأربعة، فسوف يواجه منتخب نيجيريا والمتأهل على حساب منتخب جنوب إفريقيا.