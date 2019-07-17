أسعار الذهب اليوم تتراجع 0.2%

أسعار الذهب اليوم تتراجع 0.2%

2019/07/17
الساعة 11:04 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

تراجع سعر أوقية الذهب في المعاملات الفورية اليوم، الأربعاء، بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1403.81 دولاراً أمريكياً وفي العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1406.40 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بفعل بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية التي أظهرت زيادة فيها أكثر من المتوقع خلال شهر يونيو الماضي.
وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى صعد سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.3 بالمائة إلى 15.60 دولاراً أمريكياً للأوقية وسعر أوقية البلاتين بنسبة 0.1 بالمائة إلى 839.08 دولاراً أمريكياً فيما انخفض سعر أوقية البلاديوم اليوم بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1523.11 دولاراً أمريكياً.



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