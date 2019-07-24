أسعار الذهب اليوم ترتفع 0.3%

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ما دفع المستثمرين لشراء المعدن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1420.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أقل مستوى له منذ 17 يوليو عند 1413.80 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1420.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 16.48 دولار للأوقية، وكسب البلاتين 0.6 % ليصل إلى 859 دولارًا للأوقية.