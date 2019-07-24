أسعار النفط ترتفع إلى نحو 64 دولارًا

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 64 دولارًا للبرميل، أمس الثلاثاء، حيث قفزت أواخر الجلسة بعد أن قال قائد القيادة المركزية الأمريكية: إن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة إيرانية ثانية فوق مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

وطغى تنامي التوترات في الشرق الأوسط على توقعات أضعف للنمو العالمي من صندوق النقد الدولي، بعد أن أبقت الأسعار مستقرة تقريبًا معظم فترات جلسة اليوم.

وقالت الولايات المتحدة: إن سفينة لسلاح البحرية “دمرت” طائرة مسيرة هناك بعد أن هددت سفينة، لكن إيران قالت: إنه لا معلومات لديها عن فقد طائرة مسيرة.