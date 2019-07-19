أسعار النفط ترتفع بدعم من تصاعد التوترات

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، حوالي 1% بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، بدعم من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها تأثرت بمخاوف من أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يقوض الطلب العالمي على الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 54 سنتًا لتبلغ عند التسوية 62.47 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 24 سنتًا لتنهي الجلسة عند 55.63 دولار للبرميل.

وأنهى الخام الأمريكي الأسبوع على خسائر قدرها 7 بالمائة، في حين هبط برنت 5.5 بالمائة على مدار الأسبوع، وهي أكبر خسائر أسبوعية للخامين القياسين كليهما منذ أواخر مايو.