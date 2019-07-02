أسعار النفط ترتفع مجدداً

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع اتفاق أوبك على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من أن احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر أيلول مرتفعة 34 سنتاً أو 0.5% إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتاً إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، أمس الاثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الاثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم أوبك+، في وقت لاحق اليوم لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.