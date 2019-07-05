أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من توترات إيران

المواطن - متابعة

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من التوترات بشأن إيران وقرار منظمة أوبك وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيّدت المكاسب.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتًا، أو 1.47 في المائة، لتسجل عند التسوية 64.23 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 17 سنتًا، أو 0.30 في المائة، عند 57.51 دولار للبرميل.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس في عطلة وطنية، وظلت أحجام التعاملات في الخام الأمريكي ضعيفة في جلسة الجمعة.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطت على المخاطر على الإمدادات. وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 3.3 في المائة، بينما انخفض الخام الأمريكي حوالي 1.8 في المائة.

وفي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع القادم لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.