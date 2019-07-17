أسماء 7371 معلماً تم تحسين مستوياتهم
تم نقلهم إلى المستويين الخامس والسادس

أسماء 7371 معلماً تم تحسين مستوياتهم

2019/07/17
الساعة 4:27 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1725
0
طباعة
المواطن - الرياض

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات (7371) معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية (7268) معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس (103) معلم ومعلمة.

وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مُبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

للاطلاع على الأسماء على الروابط التالية:
المستوى الخامس (1)  من  هنا 
المستوى الخامس (2)  من  هنا 
المستوى السادس      من  هنا



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم