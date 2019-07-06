أسيس .. خطف الأنظار بالبرتغال ويحلم بالتألق في دورينا

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي، في إنهاء إجراءات التوقيع المبدئي مع البرازيلي رافاييل هنريك أسيس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسيوقع نادي الفيحاء عقد انضمام نجم فريق سبورتنغ براغا البرتغالي، رافاييل أسيس رسميًا بعد اجتيازه للفحوصات الطبية خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بناء على توصية من المدير الفني خورخي سيماو.

ويلعب البرازيلي أسيس صاحب الـ29 عامًا في مركزي المحور الدفاعي ووسط الملعب، ويملك خبرة كبيرة ستُساعده في مشواره الجديد مع الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب البرازيلي أسيس في عدد من الأندية البرتغالية، ومنها بيرا مار 2014/ 2015، ديسبورتيفو دي شافيز 2016/ 2017، وسبورتينغ براغا 2017/ 2018.

وتأمل إدارة الفيحاء برئاسة أبانمي في ظهور أسيس بشكل مميز، وإبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بمستوى جيد.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.