أشرف بن شرقي يرحل للزمالك

المواطن - محمد سمعه

أعلن الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر تويتر عن تعاقد الفريق الأبيض مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي الهلال.

وأكد الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر تويتر أن اللاعب أشرف بن شرقي سيُمثل الفريق الأبيض لمدة ثلاث سنوات.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن تعاقد ناديه مع اللاعب أشرف بن شرقي بعدما فضّل نادي الهلال الاستغناء عنه بصورة نهائية.

ولعب أشرف بن شرقي مع نادي الهلال في النصف الثاني من موسم 2017-2018، ثم تمت إعارته بعد ذلك لنادي لانس الفرنسي في موسم 2018-2019.

وانضمّ أشرف بن شرقي لـ الهلال في يناير من عام 2018 قادمًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وكان أشرف بن شرقي تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا في عام 2017 مع نادي الوداد البيضاوي المغربي على حساب الأهلي المصري.