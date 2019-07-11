أصالة وعبادي يطربان الباحة

المواطن - الباحة

شهد حفل المطربة أصالة، والمطرب والفنان الكبير عبادي الجوهر، مساء اليوم حضورا جماهيريًّا على مسرح القرية التراثية بمراوة بمدينة الباحة.

وتفاعل الجمهور والحضور مع حفل أصالة التي شدت بأجمل أغانيها، كما تفاعل الجمهور مع أغاني الفنان والمطرب عبادي الجوهر.

ويأتي الحفل ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وتنظيم روتانا.