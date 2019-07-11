أصالة وعبادي يطربان الباحة

شهد حفل المطربة أصالة، والمطرب والفنان الكبير عبادي الجوهر، مساء اليوم حضورا جماهيريًّا على مسرح القرية التراثية بمراوة بمدينة الباحة.
وتفاعل الجمهور والحضور مع حفل أصالة التي شدت بأجمل أغانيها، كما تفاعل الجمهور مع أغاني الفنان والمطرب عبادي الجوهر.
ويأتي الحفل ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه وتنظيم روتانا.
#فيديو#أصالة تختم وصلتها الغنائية في الباحة بأغنية (ذاك الغبي)..#أصالة_في_الباحة#حفلات_صيف_الباحة #مواسم_السعودية #خليجية pic.twitter.com/bZtGXoYdvh
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١١ يوليو ٢٠١٩
#فيديو#عبادي_الجوهر يحيي جمهور #الباحة: وحشتوني.. من 20 سنة ما التقينا والشكر لـ #روتانا.#عبادي_الجوهر_في_الباحة#حفلات_صيف_الباحة #مواسم_السعودية #خليجية pic.twitter.com/oYeUoG3drM
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١١ يوليو ٢٠١٩
#فيديو
أصالة تودع جمهور الباحة وداعا شاعريا على أنغام الموسيقى..#أصالة_في_الباحة#حفلات_صيف_الباحة #مواسم_السعودية #خليجية pic.twitter.com/lhn2QhfnC9
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١١ يوليو ٢٠١٩
يا حبيبة صباح الخير#أصالة_في_الباحة#حفلات_صيف_الباحة #مواسم_السعودية #خليجية pic.twitter.com/xdXCclZLuq
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١١ يوليو ٢٠١٩
#فيديو#أصالة تغني أحدث أغنياتها (بنت أكابر) في حفل الباحة#أصالة_في_الباحة#حفلات_صيف_الباحة #مواسم_السعودية #خليجية pic.twitter.com/RE92rKQFQ2
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) ١١ يوليو ٢٠١٩