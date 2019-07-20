أضرار خطيرة بسبب الإفراط في تناول الملح

أضرار خطيرة بسبب الإفراط في تناول الملح

2019/07/21
الساعة 12:32 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

تسبب الاستخدام المفرط للملح ببريطانيا في إصابة أكثر من 10 آلاف حالة بأمراض القلب و1500 حالة إصابة بسرطان المعدة خلال 13 عامًا.

وأفاد تقرير على قناة الغد العربي، بأن الحكومة البريطانية وافقت على اتفاق مع صناع المواد الغذائية لخفض الملح، ويُنصح البالغون بعدم تناول أكثر من 6 جرامات من الملح، بينما يجب ألا يتناول الأطفال أكثر من 3 جرامات في اليوم.

وأشار التقرير إلى أن باحثين بريطانيين حذروا من خطورة تناول كميات من الملح أكبر من الموصى بها للبالغين والأطفال، وأكد الباحثون أن هناك علاقة طردية بين زيادة معدلات تناول الملح في الأطعمة، وزيادة الإصابة بالأمراض، خاصة أمراض القلب وسرطان المعدة.



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