أطعمة لا تضعها في الثلاجة

المواطن - متابعة

حذر مختصون من وضع بعض الأطعمة داخل الثلاجة تجنباً لتأثرها بانخفاض درجات الحرارة، لافتين إلى أن تجميد تلك الأطعمة يقلل من نكهتها أو يغير من نسيجها.

وأوضح المختصون وفقاً لموقع “Health & Huma”، أن تلك الأطعمة تشمل البطاطس التي تحتاج إلى التخزين في بيئة مظلمة وباردة، كما أن حفظها في البراد يؤدي إلى تجمدها.

وكذلك البصل الذي يتعرض للتلف بسرعة أكبر في الأجواء الباردة أكثر منه على رف المطبخ.

وشملت الأطعمة كذلك الثوم الذي يفقد نكهته عند تخزينه في البراد، والبطيخ والشمام والعسل الذي يتبلور عند حفظه في البراد، بالإضافة إلى الخبز والمكسرات والقهوة والطماطم والتفاح والأفوكادو والتوت وفواكه أحادية النوى، وهو الاسم الذى يُطلق على البرقوق والخوخ والنكتارين والمشمش.