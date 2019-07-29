أطنان من الذهب الخام توجد في أجهزتك الإلكترونية

المواطن - متابعة

يوجد العديد من الأشخاص ممن يعتقدون أن الذهب يدخل فقط في صناعة الزينة، والمجوهرات، لكن الحقيقة هي أن هناك صناعات كثيرة يدخل الذهب في تصنيعها.

ففضلاً عن استخدام الذهب في صناعة الحلي، والميداليات الأولمبية، وغيرها فهو أيضًا يستخدم في مجالات التكنولوجيا والطب والعلاج.

ويستخدم الذهب في صناعة الأجهزة الإلكترونية، والتي من ضمنها الجوال الذي تحمله، والآلات الحاسبة والمساعِدات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة التلفزيون، والتي مصيرها القمامة فور انتهاء صلاحيتها.

لذا تعتبر الأجهزة منتهية الصلاحية ثروة حقيقية، إذ تحتوي على مئات الأطنان من خام الذهب المستخدم في تصنيعها.