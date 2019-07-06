أطول سلسلة انتصارات تُداعب الكاميرون ضد نيجيريا

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الكاميرون ضد نيجيريا التي ستُقام، مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

الكاميرون ضد نيجيريا

وأكد حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن منتخب الأسود يسعى للحفاظ على أطول سلسلة انتصارات في البطولة القارية خلال مباراة الكاميرون ضد نيجيريا اليوم.

وأضاف: “الأسود التي لا تروض.. لم يخسروا في آخر 9 مباريات لهم في كأس الأمم الأفريقية.. هذه أطول سلسلة انتصارات منذ سلسلة الانتصارات التي حققوها من 2000 – 2004”.

وتُعتبر مباراة الكاميرون ضد نيجيريا واحدة من أقوى مباريات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث قدم الثنائي أداء مميزًا في منافسات دور المجموعات، ويتوقع أن يكون الفائز طرفًا في المباراة النهائية.