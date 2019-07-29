أعلى درجات حرارة سجلت اليوم

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات حرارة التي تم تسجيلها اليوم في مناطق المملكة.

وبحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات فقد تم رصد 45 درجة مئوية في مرصدَي الأحساء والدمام، فيما سجل مرصد الخرج 44 درجة مئوية، وفي الرياض 43 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.