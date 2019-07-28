أعلى درجة حرارة سجلت في المملكة اليوم

المواطن - الرياض

سجل مرصد القيصومة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم حيث وصلت إلى 47 درجة مئوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن مرصد القصيم والرياض سجّلا 46 درجة لكل منهما في حين سجل مرصد رفحاء ومرصد وادي الدواسر 45 درجة لكل منهما.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منهما والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

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