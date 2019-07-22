أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم

أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم

2019/07/22
الساعة 6:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الأحساء

سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين 2019/07/22 في المملكة حيث وصلت درجة الحرارة فيها 46 درجة مئوية.

وبحسب إحصائية المراصد السعودية فقد تم تسجيل 45 درجة مئوية في 4 مدن وهي مكة المكرمة، الخرج، القيصومة، ووادي الدواسر.



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