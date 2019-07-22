أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم

المواطن - الأحساء

سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم الاثنين 2019/07/22 في المملكة حيث وصلت درجة الحرارة فيها 46 درجة مئوية.

وبحسب إحصائية المراصد السعودية فقد تم تسجيل 45 درجة مئوية في 4 مدن وهي مكة المكرمة، الخرج، القيصومة، ووادي الدواسر.