أفارق .. ميني ألبوم جديد لـ نبيل شعيل

المواطن - الرياض

تشهد الساحة الفنية والغنائية كل يوم جديدًا ما بين حفلات غنائية هنا وهناك، وتتخللها بعض الإصدارات الغنائية الجديدة لنجوم روتانا، لتنويع وتوثيق المرحلة وإثراء الذائقة الفنية.

فقد أصدرت روتانا ميني ألبوم رقمي جديد لنبض الخليج الفنان الكبير نبيل شعيل في 15 يوليو 2019، تحت عنوان “أفارق” يتضمن ثلاث أعمال غنائية، تعاون فيها مع نخبة من الشعراء في السعودية والوطن العربي ومن أبرزهم: مهندس الأغنية والشعر الغنائي الأمير بدر بن عبدالمحسن بأغنية “أفارق”، ثم الشاعر الغنائي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز في أغنية “عزة النفس” والشاعر الغنائي أحمد الصانع في أغنية “نعم ممكن”.

فيما قام بالصياغة اللحنية لهذه الأعمال كل من: الفنان عصام كمال في أغنية “أفارق”، والملحن أدهم القفاري في أغنية “عزة النفس”، ومع الملحن الفنان المتجدد فايز السعيد في أغنية “نعم ممكن”.

يُذكر أن الفنان نبيل شعيل قد شارك مؤخراً في عدة حفلات وبرامج تلفزيونية على الصعيد الوطن العربي مثبتاً بذلك استحقاقه لقب نبض الخليج.

وتأتي إصدارات روتانا، هرم شركات الإنتاج في العالم العربي للألبومات عامة، بالإضافة لتنظيم حفلات غنائية كبرى في الوطن العربي، فإنها لا تألو جهداً في مواصلة العمل الاحترافي وبدقة بقيادة رئيسها الأستاذ سالم الهندي في كل ما يخص الأغنية العربية، وتأكيداً على قدرتها في تكريس العمل الناجح في كل الظروف.