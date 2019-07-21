أكثر من 3000 مراجع لمركز تأهيل الحفر

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أعلنت صحة حفر الباطن أن عدد المستفيدين من خدمات مركز التأهيل الطبي، في حفر الباطن الذي يشمل ثلاثة أقسام (العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الطب الطبيعي) بلغ أكثر من 3 آلاف مراجع خلال 6 أشهر.

وبحسب الإحصائيات فقد راجع قسم العلاج الطبيعي (1937) حالة، بواقع (12776) جلسة علاجية، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العلاج الوظيفي (577) حالة، بواقع (1618) جلسة علاجية.

كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطب الطبيعي الذي يعنى بالوقاية وتشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الحركي “العصبي العضلي العظمي” لمختلف الفئات العمرية (662) حالة، بواقع (1393) جلسة علاجية.

وقد بلغ عدد المستفيدين من حقن البوتكس التي تقدم لحالات تصلب العضلات للمرضى من الأطفال ومرضى تأخر النمو وما بعد الجلطات والكسور (287) حالة.

وتعمل جميع هذه الأقسام والوحدات بطريقة متكاملة وشاملة، وتسعى إلى تقديم خدمات تُمَكّن المريض من إعادة تأهيله بفعالية؛ وذلك من خلال مجموعة العمل المتخصصين المدربين جيدًا من أجل تطوير الحالة الصحية المريض.