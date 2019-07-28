أكثر من 400 مليار ريال مطلوبات البنوك من القطاع العام

المواطن - الرياض

رفعت بنوك المملكة حيازتها من السندات الحكومية وشبه الحكومية بمقدار 2.4 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي بمفرده، والتي تشمل شراء السندات والصكوك المصدرة محليًّا، وتلك السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليًّا والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

ودعمت هذه الزيادة في شراء السندات الحكومية، رصيد مطلوبات البنوك على القطاع العام، الذي تجاوزت قيمته للمرة الأولى عتبة الـ400 مليار ريال، بما يعكس استفادة المصارف من سياسة إصدار السندات الحكومية التي باتت تشكل مكونًا أساسيًّا من استثمارات البنوك السعودية، بحسب “العربية”.

وبحسب الإحصاءات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ارتفعت حيازة البنوك في السعودية لمثل هذا النوع من السندات الحكومية وشبه الحكومية من 349.2 مليار ريال نهاية مايو الماضي إلى 351.6 مليار ريال نهاية يونيو الماضي.

وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام في السعودية 400 مليار ريال و4 ملايين ريال في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتشمل هذه المطلوبات قيمة السندات الحكومية وشبه الحكومية بمبلغ 351.6 مليار ريال بجانب 48.3 مليار ريال ائتمان مصرفي منحته البنوك إلى المؤسسات العامة، بما يشمل قروضًا وسلفًا وسحوبات على المكشوف.