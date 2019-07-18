ألميرون: خبرات البلطان ستُساعدني

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لنادي الشباب الجديد، أنه سيبذل قصارى جهده؛ وذلك من أجل تحقيق النتائج الإيجابية مع الليث في الموسم الجديد 2019-2020.

وتحدّث خورخي ألميرون في تصريحات صحافية قائلًا: الشباب لديه عناصر شابة واعدة، يُنتظر منها الكثير وسأعطي الفرصة لجميع اللاعبين البارزين، ولن أعتمد على أسماء بعينها.

وأضاف ألميرون: لمست لدى خالد البلطان رئيس النادي خبرة إدارية كبيرة ومعرفة بكرة القدم، والتي سوف تُساعدني في تأدية مهمتي، وسأقدم كل ما لديّ من أجل إسعاد الجماهير الشبابية.

وتابع مدرب الشباب الجديد: حضرت إلى الشباب من أجل تطوير الأداء بعدما لاحظت أن أداء الليث في الموسم الماضي غلب عليه الطريقة الدفاعية، ومن المنتظر أن يتم استقطاب عناصر جديدة لتدعيم الفريق.

وكان نادي الشباب قرّر في يونيو الماضي، تعيين المدرب خورخي ألميرون لتدريب الفريق الأول خلفًا لـ المدرب الروماني ماريوس سوموديكا.