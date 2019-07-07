أمانة الرياض تنصح الجميع: احذروا بضائع الأرصفة والطرقات

أمانة الرياض تنصح الجميع: احذروا بضائع الأرصفة والطرقات

2019/07/07
الساعة 12:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذّرت أمانة منطقة الرياض المواطنين والمقيمين، من شراء البضائع المعروضة للبيع على الأرصفة والطرقات؛ مؤكداً أنها مصدر للتلوّث.

وقالت الأمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حفاظًا على سلامتكم احذروا شراء البضائع التي تُباع على الأرصفة والطرقات؛ كالخضراوات والفاكهة الصيفية والتمور، جميعها معرّض للغبار والجراثيم والفساد، وأضافت: هي مصدر من مصادر التلوّث”.

وتابعت أمانة منطقة الرياض أنها مستمرة في حملاتها لضبط الباعة الجائلين غير النظاميين، وتعاونكم معنا أحد أهم أسباب نجاحنا.



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