أمانة الرياض تنصح الجميع: احذروا بضائع الأرصفة والطرقات

المواطن - الرياض

حذّرت أمانة منطقة الرياض المواطنين والمقيمين، من شراء البضائع المعروضة للبيع على الأرصفة والطرقات؛ مؤكداً أنها مصدر للتلوّث.

وقالت الأمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “حفاظًا على سلامتكم احذروا شراء البضائع التي تُباع على الأرصفة والطرقات؛ كالخضراوات والفاكهة الصيفية والتمور، جميعها معرّض للغبار والجراثيم والفساد، وأضافت: هي مصدر من مصادر التلوّث”.

وتابعت أمانة منطقة الرياض أنها مستمرة في حملاتها لضبط الباعة الجائلين غير النظاميين، وتعاونكم معنا أحد أهم أسباب نجاحنا.