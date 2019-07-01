أمانة تبوك ترمم ٢٣ ألف متر من الحفر وتعيد سفلتة 150 كم

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

كثّفت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة تبوك جهودها خلال الثلاثة أشهر الماضية في معالجة أحد أهم مظاهر التشوه البصري المتمثلة في صيانة الحفر وكشط وإعادة سفلتة عدد من شوارع وطرقات المدينة.

وقال مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عبدالرحمن العطوي بأنه ووفق برنامج زمني تم تحديده مسبقاً لصيانة شوارع المدينة تم ترميم ما يزيد على (٢٣٠٠٠) م٢ من الحفر في مواقع متفرقة من المدينة.

وأوضح المهندس العطوي بأنه تمّ كشط وإعادة سفلتة (١٥٠٠٠٠) م٢ لعدد من شوارع حي الورود والمروج وطريق الأمير فهد بن سلطان وطريق أبي بكر الصديق وشارع خالد السديري وشارع رحيل، كما تم سفلتة الشارع الفاصل بين حيي الريان والرابية وعدد من شوارع حي العزيزية بواقع (٦٨٦٤٠) م٢.

وبيّن المهندس العطوي بأنه تمّ خلال الثلاثة أشهر الماضية دهان (٣٢٠٠٠) م٢ من المطبات الصناعية وتركيب (٤٦٠٠) قطعة من العواكس الخزفية (عيون القط) أمام المطبات الصناعية لتنبيه وتحذير قائدي وقائدات المركبات بوجود مطبات صناعية.