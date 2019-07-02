أمانة حفر الباطن تمنح هيئة المهندسين أرضًا لتكون مقرًا دائمًا لها

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبل أمين أمانة محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي ‏عددًا من أعضاء اللجنة التنسيقية للمهندسين بمحافظة حفر الباطن لمناقشة بعض المواضيع المتنوعة.

وفي نهاية الاجتماع أبدى أمين المحافظة استعداده لمنح أرض تجارية للمقر الدائم للهيئة السعودية للمهندسين في حفر الباطن على ألّا تقل مساحتها عن ٢٥٠٠ متر مربع إلى ١٠ آلاف متر مربع، مع السماح بتدريب المهندسين حديثي التخرج والعاطلين عن العمل في الأمانة والبلديات التابعة لها.

وقال المهندس ماجد الحميدي رئيس اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين بحفر الباطن في تصريحات إلى “المواطن“: أتقدّم بخالص الشكر والامتنان لآمين أمانة محافظة حفر الباطن على استقباله لأعضاء اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين، وحرصه الكبير على كل ما هو مفيد للمهندسين بالمحافظة، من تدريب للمهندسين حديثي التخرج بالأمانة والبلديات التابعة لها، وأيضًا موافقته على تخصيص أرض ممنوحة للمقر الدائم لهيئة المهندسين.