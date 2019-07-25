أمرابط ينضم لمعسكر النصر الأحد المقبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن انضمام نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي نور الدين أمرابط لمعسكر العالمي في البرتغال، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني.

وحصل نور الدين أمرابط على إجازة سنوية بعد نهاية مشاركته مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وظهر نور الدين أمرابط بمستوى مميز في منافسات دور المجموعات مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يودع البطولة القارية من دور الـ16.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية.