أمران يُشغلان تفكير الهلال

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو بالرحيل عن صفوف نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط اهتمام من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ونادي غلطة سراي التركي بالتعاقد مع اللاعب.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن إدارة الهلال قررت تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في صفوفها بعدما قرر اتحاد القدم تواجد 7 لاعبين أجانب بدلًا من ثمانية.

أمران غاية في الأهمية:

وسيدرس نادي الهلال خلال الفترة المقبلة دراسة مستقبل اللاعبين كارلوس إدواردو والإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري”، خاصة أن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو سيستغل معسكر النمسا لمراقبة أداء جميع اللاعبين وإصدار الحكم النهائي بمن سيبقى ومن سيرحل.

وكان اللاعب عموري تألق في بداية موسم 2018-2019 مع نادي الهلال، لكنه أُصيب في شهر أكتوبر الماضي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.

ويذكر أن عموري انضم لصفوف نادي الهلال في صيف 2018 قادمًا من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة ولمدة موسم واحد.

جدير بالذكر أن نادي غلطة سراي، كان وضع أنظاره على ضم كارلوس إدواردو في حال رحل السنغالي مباي دياني لصفوف نادي النصر.

وعلى الرغم من إعلان مباي دياني البقاء في صفوف غلطة سراي، لكن النادي التركي لا يزال مهتمًّا بضم كارلوس إدواردو.