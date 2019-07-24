أمريكا تحذر من التعامل مع الطيران الإيراني

المواطن - متابعة

حذّرت الولايات المتحدة، المؤسّسات من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية، بسبب دعم الكثير منها لنظام الملالي في سياساته التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذّرت وزارة الخزانة الأمريكية، من أن المؤسسات التي تُقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية المعنية بالعقوبات، بما في ذلك التمويل والحجوزات وإصدار التذاكر، وكذلك توفير قطع غيار الطائرات، قد تكون مُعرّضة لعقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة.

وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر في بيان: “يجب على قطاع الطيران المدني الدولي، بما في ذلك مقدمو الخدمات مثل وكلاء المبيعات والوسطاء أن يكونوا في حالة تأهب قصوى، لضمان عدم تورطهم في أنشطة إيران الخبيثة”.