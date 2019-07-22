أمر غريب ينتظر الأهلي المصري

المواطن - محمد سمعه

يسعى النادي الأهلي المصري تحت قيادة المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي إلى تحقيق الفوز على نادي المقاولون العرب بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019.

ويُعد نادي الزمالك هو المنافس الوحيد لـ الأهلي المصري في السباق على حسم لقب الدوري المصري، ولكن بعد تعادل الزمالك مع الجونة بالأمس بنتيجة هدفين لكل فريق، تضاءلت فرص الزمالك في التتويج بلقب الدوري والغائب عنه منذ موسم 2014-2015.

فرصة ذهبية

ويحتاج النادي الأهلي المصري إلى الفوز على نادي المقاولون من أجل ضمان حسم لقب الدوري المصري موسم 2018-2019 بشكل رسمي.

وخاض الأهلي المصري معسكرًا إعداديًا في الأسابيع الأخيرة في إسبانيا، وذلك استعدادًا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

ومن المنتظر بعد مواجهة الأهلي المصري لـ فريق المقاولون، سيستعدّ المارد الأحمر يوم الأحد المقبل لمواجهة فريق الزمالك في قمة الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري في موسم 2018-2019.

وبعد نهاية مباريات الأهلي المصري في بطولة الدوري المحلي، سيستعدّ المارد الأحمر لمواجهة نادي بيراميدز في بطولة كأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.

وفي حال تُوج الأهلي المصري بلقب الدوري المحلي، سيواجه في دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فريق “اطلع بره” من جنوب السودان.

اسم غريب للمنافس

شعر جمهور الأهلي المصري بالسخرية من اسم فريق “اطلع بره” والذي يعني في اللهجة المصرية الخروج إلى مكان آخر.

ويسعى الأهلي المصري إلى مصالحه جماهيره والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ عام 2013.

ويُذكر أن لقاء الأهلي المصري والمقاولون، سيُمثّل طابع خاص للمارد الأحمر الذي يسعى إلى الثأر من نادي المقاولون بعد فوز الأخير على الأهلي في ديسمبر الماضي بهدف دون رد في لقاء الدور الأول من الدوري.