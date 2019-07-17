أمسية شعرية في حب الوطن بأدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

في أمسية شعرية مختلفة تميزت بحضور كبير من الشعراء والشاعرات الشباب نظمها نادي الأحساء الأدبي، مساء أمس الأربعاء، ضمن برنامج النادي الصيفي (صيفي.. ثقافي)، اكتظت قاعة ديوانية المثقفين في النادي بالحضور والحاضرات، وزاد عدد الشعراء والشاعرات على 20 مشاركًا ومشاركة.

بدأت الأمسية بتخصيص قصيدة لكل شاعر أو شاعرة، وقد تميزت هذه الأمسية بأنها مفتوحة للجميع، وبأن الجانب الوطني قد تسيَّدها، فتغنى الجميع بالوطن.

وكان من أبرز الحضور الشاعر جاسم الصحيح والشاعر صلاح بن هندي والشاعر الدكتور محمد العكاري والشاعر الدكتور هاني الملحم، والشاعرة إلهام الجبارة والشاعر عبدالله الخضير والشاعرة خديجة السكيني والشاعر جاسم عساكر والشاعرة فاطمة رشيد وغيرهم كثر من الشعراء والشاعرات الشباب.

وقد تم تكريم الشاعرة خديجة السكيني من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوقيع كتابها (لا إعاقة مع الإرادة)، وأدار الأمسية الدكتور عبدالله الحقباني رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب- جامعة الملك فيصل، وأثنى رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري على الأمسية وأشاد بالحضور من الجنسين.

وقال: إن النادي بيت المثقفين والمثقفات الكبير، وحضوركم الليلة بهذا الجمع الكبير شرف للشعر والثقافة والنادي، وليس غريبًا عليكم يا أبناء وبنات الأحساء، وطلب منهم تزويد النادي بآرائهم وملاحظاتهم على البرامج والأنشطة التي يقدمها النادي.

وأضاف ظافر أن نجاح النادي مرهون بحضور المثقفين والمثقفات ودعمهم المعنوي وإبداء آرائهم ومقترحاتهم لتطوير البرامج والفعاليات، وأبان أنه ستكون هناك- بمشيئة الله- أمسية مماثلة لهذا الأمسية في الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة ستخصص لشعراء وشاعرات الأحساء ضمن برنامج حافل يجري الإعداد له من الآن، وفِي نهاية الأمسية تم تكريم المشاركين والمشاركات في الأمسية بشهادات الشكر والتقدير.