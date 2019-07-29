أمن الطرق يتعامل مع 4982 حالة خلال أسبوع

أمن الطرق يتعامل مع 4982 حالة خلال أسبوع

2019/07/29
الساعة 8:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت القوات الخاصة لأمن الطرق إحصائية بالعدد الإجمالي للحالات التي تم التعامل معها خلال الفترة من 18 إلى 24 ذي القعدة 1440هـ.

وأوضح أمن الطرق أنه تعامل مع 4982 حالة متنوعة خلال الفترة المذكورة، منها 963 قضايا مختلفة و4019 مخالفات أنظمة، فيما سجل العدد الإجمالي لحالات المسكرات والمخدرات 37 حالة مسكرات، و130 حالة مخدرات.

وبالنسبة إلى إجمالي ما تم ضبطه من أسلحة فبلغ 12 مسدسًا و3 بندقية نارية و5 بندقية هوائية و368 ذخيرة حية، فيما تعامل أمن الطرق مع 12856 بلاغًا وقدم 4914 خدمة إنسانية.



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