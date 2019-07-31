أمير الجوف يزور حاجة عراقية تعرضت لذبحة قلبية

أمير الجوف يزور حاجة عراقية تعرضت لذبحة قلبية

2019/07/31
الساعة 10:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم , حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا .


واطمأن سموه على صحة الحاجة العراقية ، كما استمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني التفاصيل عن حالتها ، حيث تعرضت لذبحة قلبية ، أُدخلت على إثرها لمركز القلب وتم تركيب دعامة الشرايين التاجية، داعياً سموه الله لها بالشفاء العاجل ، ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة .


وأعربت الحاجة العراقية عن شكرها لسمو أمير منطقة وجميع الجهات التي باشرت حالتها وقدمت لها العلاج اللازم والراحة التامة .



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