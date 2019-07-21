أمير الرياض بالإنابة يطلع على الـ11 جولة بلدية

المواطن - الرياض

استقبل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالإنابة، رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد بن عبدالرحمن العريدي وأعضاء المجلس، في مكتبه، صباح الأربعاء الماضي.

وهنأ رئيس المجلس باسمه ونيابة عن زملائه الأمير محمد بن عبدالرحمن على سلامة الوصول، مشيدًا بنتائج الزيارة التي قام بها إلى روسيا خلال الأسبوع الماضي.

وقدم رئيس “بلدي الرياض” للأمير تقريرًا عن الجولات الميدانية التي نظمها المجلس لنطاق البلديات الفرعية وشارك بها المواطنون، والتي بلغت 11 جولة، واطلع على نسب الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وغير المنفذة، وما يتعلق كذلك باختصاصات الجهات الخدمية الأخرى.

وأشاد الأمير دور المجلس الميداني من خلال متابعة المشاريع وتحسين وتطوير الخدمات البلدية، وكذلك الدور الرقابي لأعمال المجلس، مشيرًا إلى أن الأبواب مفتوحة للجميع بما يحقق راحة ورفاهية المواطن بمدينة الرياض، مؤكدًا دعمه المستمر لأعمال المجلس.

كما أكد الأمير إعجابه بما اطلع عليه من تقارير وتوثيق للعمل، مشيدًا بدور المجلس من خلال الرفع باحتياجات المواطنين.

كما وجه شكره لرئيس وأعضاء المجلس على الجهود التي يبذلونها في خدمة الرياض والمواطنين، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تعزيز آليات التواصل معهم بما يعزز تطوير منظومة الخدمات في العاصمة.

بعد ذلك دشن الأمير “سناب بلدي الرياض”، وأوضح رئيس “بلدي الرياض” أن العمل على منصة سناب تأتي استكمالًا لمزيد من التواصل مع المواطنين ونقل فعاليات وجولات المجلس لأكبر قدر ممكن من سكان الرياض.