أمير الشرقية: الاستقلالية والحيادية أساس عمل ديوان المراقبة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف أحمد بن عبدالله الهاشم، بمناسبة تعيينه.

ونوّه سمو أمير الشرقية بحرص القيادة الرشيدة على رفع كفاءة الأداء الحكومي، وضبط العمليات المالية والإدارية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع العام، مشيراً سموه إلى أهمية دور الديوان في التحسين المستمر لأداء الأجهزة، وإحكام الرقابة على الأصول المالية والمنقولة لأجهزة الدولة.

وشدّد على أن الاستقلالية والحيادية جزء مهم من عمل الديوان، يجب العمل على تعزيزه، دون إغفال لأهمية التعاون والتواصل الفعال مع الجهات المشمولة برقابة الديوان، وتسريع آلية التبليغ بنتائج المراجعة لتصحيح الأخطاء، وصولاً إلى تحقيق الشفافية والمساءلة المنشودة، مضيفاً سموه بأن الرقابة ركن أساسي من أركان الإدارة، وتطويرها يتطلب تأهيل كوادر بشرية متخصصة، تتمتع بالمهنية والاحترافية، متمنياً سموه للديوان ومنسوبيه التوفيق في تحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته عبّر مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة الشرقية المكلف أحمد الهاشم، عن شكره وتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاته السديدة، وحرصه على أن يكون فرع الديوان مساهماً فاعلاً في تحقيق الرقابة على الأجهزة الحكومية، واستمرار المنجزات التي حققها الفرع خلال الفترة الماضية، وما تفضل به سموه من توجيهات سديدة، ونصائح هي خير حافز له ولزملائه لبذل المزيد.