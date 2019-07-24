أمير الشرقية: خصخصة القطاع الصحي تهدف لرفع الكفاءة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالأحساء الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي.

ونوّه أمير الشرقية في مستهل اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاع الصحي، باعتباره أحد مقومات الحياة، وما تضمنه النظام الأساسي للحكم من عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على أن مشروعات خصخصة القطاع الصحي تهدف إلى رفع الكفاءة، وتحسين الخدمات المقدمة، وهو ما يستلزم من كل تجمع صحي العمل الجاد لتحقيق هذه الغاية، وإعداد الخطط الملائمة لذلك وتطبيقها في ضوء الأنظمة والتعليمات، والحرص على تلبية تطلعات المستفيدين من خدمات التجمعات الصحية، مؤكداً على أهمية قياس تحسن مستوى الأداء، ونسبة رضا المستفيدين، متمنياً سموه للتجمع الصحي ومنسوبيه التوفيق.

من جهته عبر الدكتور الشعيبي عن شكره وتقديره لأمير الشرقية، مؤكداً أن توجيهاته الكريمة، وحرصه على تحقيق تطلع القيادة الرشيدة، أعزها الله، من إنشاء هذه التجمعات الصحية، خير دافع لمنسوبي التجمع لبذل الجهود الحثيثة لتحقيق المأمول من إنشاء التجمع، مثمناً لسموه الكلمات التوجيهية التي تفضل بها، ودعمه للتجمع ومنسوبيه.