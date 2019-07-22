أمير الشرقية يبحث تعزيز التعاون مع سفير البرازيل

فواز الأسلمي – الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة السيد مارسيلو ديلا نينا.

وفي مستهل اللقاء أشار أمير الشرقية إلى ما تشهده العلاقات بين المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية من نمو متواصل، عبر زيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، ولجان الصداقة المشتركة، مؤكداً أن المملكة حريصة على مد جسور التعاون مع دول العالم، بما في ذلك دول أمريكا الجنوبية، وتوسيع آفاق الشراكة مع هذه الدول، مبيناً أن البرازيل شريك مهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال ما تملكه من تقنيات وخبرات، مضيفاً أن التنوع الثقافي في البرازيل أسهم فيما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، متمنياً سموه للبرازيل ولشعبها الصديق التقدم والازدهار.

كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جهته عبر سفير البرازيل لدى المملكة، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً متصاعداً في مختلف المجالات، ولا شك أن مجال الشراكة الاقتصادية والتجارية يأتي على رأسها.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030، ستسهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء.