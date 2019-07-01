أمير الشرقية يعزي عائلة العمار في وفاة ابنتهم

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قدم أمير الشرقية، سعود بن نايف، أمس الأحد، واجب العزاء إلى عائلة العمار في وفاة سارة بنت حمد العمار الخالدي، شقيقة حمد بن عبدالحكيم العمار الخالدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، وذلك بمنزل العائلة بالدمام.

وعبر أمير الشرقية عن صادق التعزية والمواساة في وفاة الفقيدة، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، ويعوضهم خيرًا في مصابهم.

من جهته قدم عبدالحكيم الخالدي، باسمه وباسم عائلة العمار، خالص الشكر والتقدير لأمير الشرقية، على تعزيته في الفقيدة، مؤكدًا أن اللفتة الكريمة منه هي خير دليل على حرصه على مشاركة أهالي المنطقة الشرقية مختلف مناسباتهم.