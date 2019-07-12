أمير عسير يشارك في الزامل

المواطن- فهد القحطاني - ظهران الجنوب

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الليلة الماضية حفل ليالي محافظة ظهران الجنوب ضمن فعاليات مبادرة حسن الوفادة التي وجّه سموه بتنفيذها في جميع محافظات عسير.

وبدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بمسرح البلدية بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح كلمة رحّب خلالها بأمير المنطقة والحضور، مثمناً حرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية بالمحافظة ومتابعة أمير المنطقة ومؤازرته المستمرة لجميع فعاليات وبرامج المحافظة.

وأضاف أن نهج أمير عسير القائم على سرعة الإنجاز في مسيرة التنمية بعسير انعكس أثرها على تسارع عجلة التنمية بمحافظة ظهران الجنوب في جميع المجالات.

وأبان أن احتفالية ليالي ظهران الجنوب تضمنت تكريم ذوي الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن ثراء الوطن الغالي، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.

بعد ذلك استمع الجميع إلى عدد من القصائد الشعرية بمشاركة عدد من الألوان الشعبية وأوبريت أغلى وطن فيما شارك أمير عسير فرقة ظهران الجنوب الشعبية لون الزامل.

بعدها كرّم سموه ذوي الشهداء، واطلع على معرض الفنون التشكيلية الذي أقامته الكلية التقنية بالمحافظة، كما تجول في القصر التراثي الذي أقامته بلدية ظهران الجنوب ضمن مشاركاتها في مبادرة حسن الوفادة وأطلعه رئيس البلدية عوض آل سياف على محتويات القصر والمتحف وما يضمه من قطع أثرية ومقتنيات من الموروث الشعبي لمحافظة ظهران الجنوب وفي ختام الزيارة أثنى أمير منطقة عسير على ما لمسه وشاهده من جهود طيبة لإنجاح مبادرة حسن الوفادة في محافظة ظهران الجنوب.