أنجولا ضد مالي .. هايدارا يقود النسور للفوز بهدف

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة أنجولا ضد مالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز النسور بهدف دون رد.

أنجولا ضد مالي:

وبدأت مباراة أنجولا ضد مالي بشكل سريع، وكاد نجم منتخب النسور، آداما تراوري، أن يفض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 17، إلا أن تسديدته اصطدمت بالأرض لتصل سهلة إلى حارس المرمى كاباكا، الذي حولها إلى ركنية.

وأطلق لاعب منتخب “الغزلان السوداء”، كامبوس، تسديدة قوية في الدقيقة 26، ولكنها مرت بجوار القائم، وسدد أمادو هايدارا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، ليمنح النسور التقدم في الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول المنتخبان تسجيل هدف جديد، ولكن لم تتسم الهجمات بالخطورة، وكاد “الغزلان السوداء”، أن يُسجل التعادل من ركلة ثابتة في الدقيقة الأخيرة، ولكن الدفاع أخرجها، لتنتهي مباراة أنجولا ضد مالي بفوز النسور.

ترتيب مجموعة مالي:

وبعد مباراة أنجولا ضد مالي في آخر جولات دور المجموعات، تصدر النسور ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن تونس، ثم أنجولا وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع؛ حيث يملك كل منهما نقطتين.