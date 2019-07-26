أندريا ينضم لمعسكر العدالة
المقام حاليًّا في تونس

أندريا ينضم لمعسكر العدالة

2019/07/26
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة، اليوم الجمعة، عن انضمام نجم منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم، كارلوس أندريا، لمعسكر الفريق المُقام في تونس، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني.

وحصل كارلوس أندريا على إجازة بعد نهاية مشاركته مع منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وظهر كارلوس أندريا بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية 2019 مع منتخب مدغشقر الأول لكرة القدم، قبل أن يودع البطولة القارية من الدور ربع النهائي بعد الخسار ضد تونس.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة معسكرًا خارجيًّا في تونس، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية.



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