أنشيلوتي متفائل حول ضم نجم الريال

أنشيلوتي متفائل حول ضم نجم الريال

2019/07/26
الساعة 8:35 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يشعر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، بالتفاؤل الشديد حول اقتراب ناديه من ضم الكولومبي خيمس رودريغيز، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن كارلو أنشيلوتي لا يزال متفائلًا وبقوة حول قدرة فريقه على ضم خيمس رودريغيز في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كارلو أنشيلوتي في ضم خيمس رودريغيز، لإعطائه فرصة للتألق مع نادي الجنوب الإيطالي، بالإضافة إلى أن كارلو أنشيلوتي أشرف تدريبيًّا على خيمس عندما كان الثنائي متواجدًا معًا في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويُذكر أن خيمس رودريغيز لعب لمدة موسمين مع نادي بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

ويفكر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في الاعتماد وبقوة على خيمس رودريغيز في الموسم الجديد في النادي الملكي بعد إصابة اللاعب ماركو أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي.



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