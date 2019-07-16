أهالي الحرث يطالبون بمركز إسعاف

المواطن - علي مدخلي ـ جازان

طالب أهالي محافظة الحرث بالحد الجنوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي بافتتاح مركز هلال أحمر (مركز إسعاف) في محافظتهم والقرى التابعة لها لإنقاذ الأرواح في حال وقوع الحوادث والإسهام في نقل المصابين.

وقال الأهالي إن أقرب فرع للهلال الأحمر لمركزهم يبعد عشرات الكيلومترات، مما يؤخر وصول فرق الإسعاف في الوقت المناسب.

وقال الإعلامي عبده علواني إن محافظة الحرث من المحافظات الحدودية وتحتاج كغيرها من المحافظات إلى مركز للهلال الأحمر لخدمة مصابي الحوادث وكذلك المرضى الذين يتعرضون لحالات صحية طارئة تستوجب نقلهم بسيارة إسعاف إلى المستشفيات والحد من تفاقم إصاباتهم.

وأضاف العلواني أن المواطنين أثناء الحوادث يقومون بنقل المصابين وجثث المتوفين على سيارات مكشوفة لا يراعى فيها حرمة وحقوق الموتى.

وناشد علواني عبر “المواطن” رئيس هيئة الهلال الأحمر بافتتاح مركز للهلال الأحمر بمحافظة الحرث لتخفيف معاناة المصابين ومعاناة المرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يحتاجون لرعاية صحية أثناء نقلهم لتلقي العلاج بالمستشفيات.

وقال أحمد مجرشي إن محافظة الحرث من المحافظات السياحية الجميلة والتي يتوافد إليها أعداد هائلة من الزوار مما يجعلها بحاجة ماسة لإنشاء مركز إسعاف تابع للهلال الحمر لخدمة المواطنين والزوار الذين قد يتعرضون لحوادث مرورية تستوجب نقلهم فورا للمستشفيات نأمل أن يتحقق في القريب العاجل.

من جهتها تواصلت “المواطن” مع المتحدث الإعلامي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان الأستاذ بيشي الصرخي ورد بقوله إنه تم إرسال مطالب الأهالي لإدارة الشؤون الإسعافية وسيتم اتخاذ اللازم فور وصول الرد.