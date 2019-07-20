أهداف محددة لإرسال القوات الأمريكية للمملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ركزَت صحيفة الجارديان البريطانية على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على استقبال 500 جندي أمريكي، في مهمة للسيطرة على الأمن البحري في الخليج العربي ومضيق هرمز، وذلك في أعقاب ارتفاع وتيرة التهديدات الإيرانية، والتي باتت تهدد حرية الملاحة والحركة التجارية في الممر المائي المهم.

أهداف التحركات الأمريكية

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن هناك العديد من الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها من وراء خطة إعادة الانتشار، وتحديدًا إرسال 500 جندي إلى المملكة، حيث تهدف لتعزيز الأمن الإقليمي مع تصاعد التوترات في الخليج بسبب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

الخطوة التي تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة والمملكة، تأتي بمثابة ردع لإرهاب إيران في مضيق هرمز، والذي كان آخر أحداث استيلاء طهران على سفينتين مرتبطتين ببريطانيا في الممر الملاحي خلال يوم أمس الجمعة.

إعادة الانتشار

واستعرضت الصحيفة التفاصيل المعلنة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية بشأن خطط إعادة الانتشار في الخليج العربي خلال المستقبل القريب، والتي تشمل إرسال 1000 جندي في الشرق الأوسط، وإن كان البنتاجون لم يوضح إلى أين هم ذاهبون.

ولم تستضف السعودية القوات الأمريكية منذ عام 2003، حيث دامت هذه الاستضافة 12 عامًا، بدأت مع عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، إبان غزو العراق الكويت.

وأكدت إدارة ترامب التزامها بمحاولة المساعدة في حماية حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسهم المملكة، من العدوان الإيراني.