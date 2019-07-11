أهداف وشروط الرخصة المهنية التعليمية

المواطن - الرياض

تستهدف الرخصة المهنية التعليمية الإسهام في رفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، وكذلك التحفيز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي.

كما تستهدف أيضاً التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، وأيضاً ضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.

ويشترط للحصول على رخصة معلم ممارس الحصول على مؤهل الشهادة الجامعية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.

وكذلك الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قِبل الهيئة لرخصة معلم ممارس.

ومن شروط الحصول على رخصة معلم متقدم، الحصول على مؤهل الشهادة الجامعية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وإتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم متقدم حسب المؤهل الأكاديمي.

الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لرخصة متقدم.

أما رخصة معلم خبير فيشترط للحصول عليها أن يكون المعلم حاصلاً على مؤهل الشهادة الجامعية وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وإتمام المدة الزمنية المحددة في لائحة الوظائف التعليمية للحصول على رتبة معلم خبير حسب المؤهل الأكاديمي.

وكذلك الحصول على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لرخصة خبير.