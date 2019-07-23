أوامر بالقبض على 11 وزيرًا عراقيًّا بتهم فساد

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك أوامر صادرة بالقبض على 11 وزيرًا ومن هم في درجتهم، بتهم فساد.

ونقل التلفزيون العراقي عن عبدالمهدي قوله: إن 1267 قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمره الأسبوعي أن العراق يسعى إلى استعادة أكبر قدر ممكن من النساء اللاتي اختطفهن تنظيم داعش.

وأضاف عبدالمهدي أنه لا يوجد دمج للحشد الشعبي في الجيش أو الشرطة، لافتًا إلى أنه من غير المقبول بقاء أي طرف مسلح خارج إطار الدولة، مشددًا على أن التحركات الأمريكية في البلاد تجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية.