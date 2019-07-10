أوضاع النصر تُزيد القلق

المواطن - محمد سمعه

جاء قرار انسحاب تركي الدهام من سباق الترشح لرئاسة نادي النصر، ليُزيد من أوضاع العالمي ارتباكًا قبل ساعات قليلة من اجتماع الجمعية العمومية بنادي النصر الخميس لانتخاب رئيس النادي الجديد.

وكشف تركي الدهام عن السبب الرئيسي وراء انسحابه من الترشح على رئاسة نادي النصر من أجل المصلحة العامة للنادي.

وشهد نادي النصر انقسامًا في الفترة الأخيرة بين الأعضاء الذهبيين له؛ حيث لا يرغب البعض منهم في التصويت لأي قائمة من القوائم الخمس المرشحة، وهو ما جعل العضويين الذهبيين فهد المشيقح وفهد العجلان يمتنعان عن التصويت في انتخابات النادي قبل أن يتراجع كل منهما عن قراره.

الانقسامات لا تُفيد:

لا شك أن الانقسامات بين الأعضاء الذهبيين تُزيد أوضاع النصر قلقًا وتُقلق جمهور العالمي والذي حتى الآن، لا يزال ينتظر الرئيس الجديد للعالمي ولمدة أربع سنوات من أجل فتح ملف الصفقات.

وكانت تقارير صحافية تحدثت أول أمس الثلاثاء، عن انسحاب نصر النصر وإبراهيم العثمان من سباق الترشح على رئاسة النصر، لكن العالمي أعلن عن ترشح قائمة كل منهما بصورة نهائية في الانتخابات قبل ساعات من عقد الجمعية العمومية.

وستتنافس أربع قوائم على رئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر بعد انسحاب قائمة تركي الدهام، وهي: “قائمة صالح الأطرم، قائمة نصر النصر، قائمة صفوان السويكت، قائمة إبراهيم العثمان”.